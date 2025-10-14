LG इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर आज शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गए हैं (तस्वीर: एक्स/@iampankaj_007)

LG इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 50 फीसदी अधिक कीमत पर सूचीबद्ध, बाजार मूल्यांकन में इजाफा

क्या है खबर?

LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर मंगलवार (14 अक्टूबर) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गया, जिसने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मूल्य से 50 फीसदी अधिक कीमत पर शुरुआत की है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 1,710.1 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो 50.01 फीसदी अधिक प्रीमियम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर ये शेयर 1,715 रुपये प्रति शेयर पर और भी अधिक मूल्य पर सूचीबद्ध हुए, जो 50.44 फीसदी अधिक है।