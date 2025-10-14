LG इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 50 फीसदी अधिक कीमत पर सूचीबद्ध, बाजार मूल्यांकन में इजाफा
क्या है खबर?
LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर मंगलवार (14 अक्टूबर) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गया, जिसने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मूल्य से 50 फीसदी अधिक कीमत पर शुरुआत की है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 1,710.1 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो 50.01 फीसदी अधिक प्रीमियम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर ये शेयर 1,715 रुपये प्रति शेयर पर और भी अधिक मूल्य पर सूचीबद्ध हुए, जो 50.44 फीसदी अधिक है।
बाजार पूंजीकरण
लिस्टिंग के बाद कितना हुआ कंपनी का पूंजीकरण?
शेयर लिस्टिंग के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.16 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह IPO मूल्य सीमा के ऊपरी छोर पर इसके 77,400 करोड़ रुपये के मूल्यांकन से एक बड़ी उछाल है। सार्वजनिक निर्गम के दौरान शेयरों की कीमत 1,080-1,140 रुपये प्रति शेयर के दायरे में पेश की गई थी। निवेशक 13 शेयरों के लॉट में आवेदन कर सकते थे। इस सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कंपनी का 11,607 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।
सब्सक्रिप्शन
कितने मिले थे IPO को सब्सक्रिप्शन?
LG इलेक्ट्रॉनिक्स का सूचीबद्ध मूल्य ग्रे मार्केट अनुमानों से ऊपर था। सूत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध होने से पहले इसके गैर-सूचीबद्ध शेयर 1,560 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो निर्गम मूल्य के मुकाबले 410 रुपये या 37 प्रतिशत का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) था। यह शेयर बाजार में सबसे अधिक साब्सक्राइबर पाने वाला IPO है। इसे लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की बोलियां प्राप्त हुईं, जिसने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 3.2 लाख करोड़ रुपये का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया।