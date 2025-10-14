रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने की कीमतें, चांदी ने भी लगाई छलांग
क्या है खबर?
मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 14 अक्टूबर को सुबह के सत्र में सोना-चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई। सोना दिसंबर के वायदा भाव में 1.5 प्रतिशत बढ़कर 1.26 लाख रुपये/10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, वहीं चांदी 6,200 रुपये या 4 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख रुपये/किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। पिछले सत्र में सोना और चांदी क्रमश: 2.6 प्रतिशत (1.24 लाख रुपये/10 ग्राम) और 5.6 प्रतिशत की वृद्धि (1.54 लाख रुपये/किलोग्राम) पर बंद हुई।
कारण
सोने की कीमतें बढ़ने की बड़ी वजह
वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं- अमेरिका और चीन के बीच नए व्यापारिक तनावों ने वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास पर गहरा असर पड़ने की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। चीन की ओर से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर नियंत्रणों का विस्तार करने के निर्णय के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर से प्रभावी चीनी उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है।
वृद्धि
इस साल 60 फीसदी तक बढ़े दाम
इस वर्ष अमेरिकी फेड की ओर से 2 और ब्याज दरों में कटौती की संभावना, केंद्रीय बैंक की मजबूत खरीदारी और ETF के मजबूत प्रवाह से भी सोने की कीमतें जबरदस्त बढ़ी हैं। घरेलू सोने की कीमतों में इस साल अब तक 60 प्रतिशत से अधिक की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय दोनों कीमती धातुओं में तेजी को देखते हुए इनमें आंशिक मुनाफा कमाने पर विचार किया जा सकता है।