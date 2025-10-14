सोने और चांदी की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने की कीमतें, चांदी ने भी लगाई छलांग

क्या है खबर?

मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 14 अक्टूबर को सुबह के सत्र में सोना-चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई। सोना दिसंबर के वायदा भाव में 1.5 प्रतिशत बढ़कर 1.26 लाख रुपये/10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, वहीं चांदी 6,200 रुपये या 4 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख रुपये/किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। पिछले सत्र में सोना और चांदी क्रमश: 2.6 प्रतिशत (1.24 लाख रुपये/10 ग्राम) और 5.6 प्रतिशत की वृद्धि (1.54 लाख रुपये/किलोग्राम) पर बंद हुई।