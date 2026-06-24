क्यों लीजियन लीगलटेक ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ शुरू की कानूनी कार्रवाई?
लीजियन लीगलटेक कॉर्पोरेशन ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह तब हुआ, जब कंपनी को एंथ्रोपिक के सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मोडल्स फेबल 5 और मिथोस 5 का इस्तेमाल बंद करना पड़ा।
कंपनी का कहना है कि इस फैसले से उनके कामकाज में बड़ी रुकावट आ गई है। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका से बाहर कनाडा समेत अन्य जगह काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है।
लीजियन कानूनी दस्तावेज बनाने और केस मैनेज करने के लिए इन्हीं AI टूल्स पर निर्भर करती है। ऐसे में इनका इस्तेमाल बंद होना कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है।
अमेरिकी सरकार से की प्रतिबंध हटाने की मांग
लीजियन चाहती है कि सरकार इस प्रतिबंध को हटाए। उनकी मांग है कि जब तक मुकदमा चल रहा है, तब तक इस पर रोक लगाई जाए।
कंपनी का तर्क है कि इस फैसले से उनकी बाजार में मुकाबला करने की क्षमता घट रही है क्योंकि लीजियन ऐसे उद्योग में काम करती है, जो पूरी तरह स्मार्ट तकनीक पर आधारित है।
यह पूरा मामला एंथ्रोपिक और अमेरिकी अधिकारियों के बीच शक्तिशाली AI के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद को और गहरा कर सकता है।
इस मुकदमे का फैसला यह तय करेगा कि दुनियाभर की सरकारें एडवांस AI तक लोगों की पहुंच को कैसे नियंत्रित करती हैं।