क्यों लीजियन लीगलटेक ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ शुरू की कानूनी कार्रवाई?

अमेरिकी सरकार से की प्रतिबंध हटाने की मांग

लीजियन चाहती है कि सरकार इस प्रतिबंध को हटाए। उनकी मांग है कि जब तक मुकदमा चल रहा है, तब तक इस पर रोक लगाई जाए।

कंपनी का तर्क है कि इस फैसले से उनकी बाजार में मुकाबला करने की क्षमता घट रही है क्योंकि लीजियन ऐसे उद्योग में काम करती है, जो पूरी तरह स्मार्ट तकनीक पर आधारित है।

यह पूरा मामला एंथ्रोपिक और अमेरिकी अधिकारियों के बीच शक्तिशाली AI के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद को और गहरा कर सकता है।

इस मुकदमे का फैसला यह तय करेगा कि दुनियाभर की सरकारें एडवांस AI तक लोगों की पहुंच को कैसे नियंत्रित करती हैं।