दक्षिण कोरिया करेगा टेक क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा

दक्षिण कोरिया करेगा टेक क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्योंग सोमवार (29 जून) सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान करेंगे।
इसकी सबसे खास बात दक्षिण-पश्चिम में बनने वाला एक विशाल नया चिप हब है। इसका मकसद ग्वांगजू और दक्षिण जेओला जैसे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लाना और तकनीकी निवेश बढ़ाना है।
इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पर कुल मिलाकर 651.41 अरब डॉलर (करीब 60,000 अरब रुपये) से भी ज्यादा खर्च हो सकता है। उम्मीद है कि सैमसंग और SK हाईनिक्स जैसी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां आने वाले कुछ सालों में इसमें अरबों डॉलर का निवेश करेंगी।
देश को AI भविष्य के लिए तैयार करने की योजना
ली का कहना है कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करना और AI से चलने वाले भविष्य के लिए देश को तैयार करना है।
सरकार इस योजना में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग कार्यक्रम, AI डाटा सेंटर और रोबोटिक्स के लिए नए प्रोजेक्ट्स तैयार करके अपना पूरा सहयोग देगी। इस घोषणा के दौरान सैमसंग, SK, LG इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरी बड़ी कंपनियों के बड़े अधिकारी अपनी रणनीतियों के बारे में बताएंगे।
भले ही इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ राजनीतिक बहस चल रही हो, ली इसे एक 'राष्ट्रीय अस्तित्व की रणनीति' बताते हैं। उनका मानना है कि यह सबके लिए संतुलित विकास सुनिश्चित करेगा।