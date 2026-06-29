दक्षिण कोरिया करेगा टेक क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा

देश को AI भविष्य के लिए तैयार करने की योजना

ली का कहना है कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करना और AI से चलने वाले भविष्य के लिए देश को तैयार करना है।

सरकार इस योजना में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग कार्यक्रम, AI डाटा सेंटर और रोबोटिक्स के लिए नए प्रोजेक्ट्स तैयार करके अपना पूरा सहयोग देगी। इस घोषणा के दौरान सैमसंग, SK, LG इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरी बड़ी कंपनियों के बड़े अधिकारी अपनी रणनीतियों के बारे में बताएंगे।

भले ही इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ राजनीतिक बहस चल रही हो, ली इसे एक 'राष्ट्रीय अस्तित्व की रणनीति' बताते हैं। उनका मानना है कि यह सबके लिए संतुलित विकास सुनिश्चित करेगा।