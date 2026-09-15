LCC प्रोजेक्ट्स के IPO को लिस्टिंग पर 43 फीसदी उछाल के संकेत

LCC प्रोजेक्ट्स का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) निवेशकों के बीच खूब पसंद किया गया है। इस पर 48.51 गुना अधिक बोली लगाई गई थी। इसके शेयरों का आवंटन मंगलवार (15 सितंबर) को होने की उम्मीद है।

निवेशक अपना स्टेटस केफिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

जिन निवेशकों को शेयर मिलेंगे वे उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, वहीं आपको शेयर नहीं मिले तो बुधवार (16 सितंबर) से रिफंड मिलना शुरु हो जाएगा।