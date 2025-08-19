टेक सेक्टर में छंटनी जारी, इस साल अब तक 80,000 से अधिक लोगों की गई नौकरी

वैश्विक स्तर पर टेक सेक्टर में इस साल भी कर्मचारियों की छंटनी जारी है। कई बड़ी कंपनियां इस साल हजारों की संख्या में अपने कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक 176 कंपनियों में करीब 80,000 से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। यह महामारी के बाद से उद्योग में सबसे बड़े कार्यबल संकटों में से एक है, जिसने तकनीकी पेशेवरों के भविष्य को लेकर गहरी अनिश्चितता पैदा कर दी है।

कंपनियां इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और TCS में असर कंपनियों से मिले आंकड़े दिखाते हैं कि बड़ी टेक फर्में भी छंटनी की मार झेल रही हैं। इंटेल ने करीब 25,000 कर्मचारियों की कटौती की, जो इसके वैश्विक कार्यबल का लगभग 20 प्रतिशत है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल कई चरणों में 15,000 पदों को खत्म किया। भारतीय IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने भी 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जिसमें सबसे बड़ा कारण 'कौशल बेमेल' को बताया गया है।

अन्य कंपनियां अन्य दिग्गज कंपनियों में कटौती मेटा, गूगल और अमेजन ने बड़े पैमाने पर पुनर्गठन के तहत 20,000 से 25,000 नौकरियां कम की हैं। क्लावियो ने जुलाई-अगस्त में अपने कर्मचारियों की संख्या में 20 प्रतिशत कमी की। रेड हैट ने 800 और कोरवो ने 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। सेल्सफोर्स, सिस्को और ओरेकल ने भी छंटनी की घोषणा की, हालांकि सटीक संख्या सामने नहीं आई। स्टार्टअप और छोटी कंपनियों में 5,000 से 8,000 लोग प्रभावित हुए।