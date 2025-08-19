शेयर बाजार में बढ़त हुई दर्ज, सेंसेक्स 370 अंक चढ़कर हुआ बंद

टॉप गेनर्स में आज मदरसन, IIFL फाइनेंस वन 97 पेटीएम ने क्रमशः 7.90 फीसदी, 7.07 फीसदी और 5.39 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एक्साइड इंडस्ट्रीज और बंधन बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 5.65 फीसदी और 5.10 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। भारत डायनामिक्स, कल्याण ज्वेलर्स, सोलर इंडस्ट्रीज, CAMS और डॉ रेड्डीज लैब्स क्रमशः 3.52 फीसदी, 2.47 फीसदी, 1.72 फीसदी, 1.57 फीसदी और 1.47 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 99,146 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.13 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।