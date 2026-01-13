2026 में भी छंटनी जारी, मेटा समेत ये कंपनियां कर्मचारियों को कर रही हैं बाहर

टेक सेक्टर में कर्मचारियों की छंटनी का सिलसिला इस साल भी शुरू हो गया है। जनवरी अभी खत्म भी नहीं हुआ है और कई बड़ी कंपनियों ने नौकरी में कटौती का ऐलान कर दिया है। 2025 में दिखा ट्रेंड 2026 में भी जारी नजर आ रहा है। मेटा , सिटीग्रुप और ब्लैकरॉक जैसी दिग्गज कंपनियां अलग-अलग विभागों में कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं। इससे वैश्विक जॉब मार्केट में अनिश्चितता बढ़ी है और कर्मचारियों की चिंता साफ दिख रही है।

मेटा मेटा में कटौती मेटा ने अपने रियलिटी लैब्स सेक्टर में करीब 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाई है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में ज्यादा निवेश करने के लिए अपने खर्चों को दोबारा व्यवस्थित कर रही है। कुछ वर्चुअल रियलिटी प्रोडक्ट्स से पैसा हटाकर AI वियरेबल्स पर फोकस किया जा रहा है। इसी बदलाव के चलते नौकरियों में कटौती हो रही है। इससे पहले भी कंपनी बजट घटाने और ढांचा बदलने के संकेत दे चुकी है।

सिटीग्रुप सिटीग्रुप में लागत घटाने की कवायद बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी सिटीग्रुप भी 2026 में छंटनी जारी रखने के मूड में है। कंपनी इस हफ्ते करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। इसका मकसद लागत को काबू में रखना और कामकाज को ज्यादा असरदार बनाना है। सिटीग्रुप पहले ही 2026 के अंत तक 20,000 नौकरियां खत्म करने का प्लान घोषित कर चुका है। बीते वर्षों में बैंक ने अपने कई अंतरराष्ट्रीय रिटेल कारोबार भी बंद किए हैं।

