L&T को मिला मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ट्रैक का ठेका, जानिए कितनी है इसकी लागत
क्या है खबर?
इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो (L&T) को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) से एक बड़ा ठेका मिला है। इसके तहत उसे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर के लिए 156 रूट किलोमीटर हाई-स्पीड बैलस्टलेस ट्रैक के निर्माण के लिए 2,500- 5,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया है। इसमें डिजाइन, आपूर्ति और निर्माण के साथ-साथ मुंबई के BKC और गुजरात के जरोली गांव के बीच ट्रैक कार्यों का परीक्षण और कमीशनिंग शामिल होगा।
कार्य
क्या-क्या होंगे कार्य?
इस अनुबंध में बुलेट ट्रेन के लिए 21 किलोमीटर से अधिक भूमिगत ट्रैक कार्य और 135 किलोमीटर एलिवेटेड वायडक्ट सेगमेंट भी शामिल हैं। यह MAHSR परियोजना के लिए L&T द्वारा जीता गया दूसरा ऐसा पैकेज है। इससे पहले अप्रैल, 2022 में NHSRCL ने वडोदरा शहर के दक्षिण से साबरमती डिपो तक पैकेज T3 (116 किलोमीटर) L&T को दिया था। इस नए ऑर्डर के साथ कंपनी अब MAHSR कॉरिडोर में कुल ट्रैक कार्यों के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
तकनीक
इस तकनीक से होगा ट्रैक का निर्माण
L&T ट्रैक निर्माण कार्यों के लिए जापानी शिंकानसेन J स्लैब ट्रैक तकनीक का उपयोग करेगी, जो 320 किमी/घंटा तक की गति को सहन कर सकती है। यह तकनीक बेहतर सवारी गुणवत्ता, टिकाऊपन और रखरखाव का दावा करती है। कंपनी बैलास्टलेस ट्रैक तकनीक में अग्रणी है और वर्तमान में बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों में इसी तरह की परियोजनाओं पर काम कर रही है और यह जकार्ता में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर भी काम कर रही है।