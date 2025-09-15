L&T को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ट्रैक निर्माण का बड़ा ऑर्डर मिला है (तस्वीर: एक्स/@mashi_pooja14)

L&T को मिला मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ट्रैक का ठेका, जानिए कितनी है इसकी लागत

क्या है खबर?

इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो (L&T) को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) से एक बड़ा ठेका मिला है। इसके तहत उसे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर के लिए 156 रूट किलोमीटर हाई-स्पीड बैलस्टलेस ट्रैक के निर्माण के लिए 2,500- 5,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया है। इसमें डिजाइन, आपूर्ति और निर्माण के साथ-साथ मुंबई के BKC और गुजरात के जरोली गांव के बीच ट्रैक कार्यों का परीक्षण और कमीशनिंग शामिल होगा।