तेजी से बढ़ रहा भारत का स्मार्टफोन बाजार

तेजी से बढ़ रहा भारत का स्मार्टफोन बाजार, निर्यात पहुंचा 1 लाख करोड़ रुपये के पार

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:31 pm Sep 15, 202502:31 pm

क्या है खबर?

भारत का स्मार्टफोन बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 26 के पहले 5 महीनों में देश का स्मार्टफोन निर्यात 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि के 64,500 करोड़ रुपये से 55 प्रतिशत अधिक है। यह छलांग अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बावजूद हासिल हुई। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक स्मार्टफोन उद्योग में और मजबूत बना रही है और विदेशी बाजारों में भारतीय मोबाइल की मांग दिखा रही है।