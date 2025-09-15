तेजी से बढ़ रहा भारत का स्मार्टफोन बाजार, निर्यात पहुंचा 1 लाख करोड़ रुपये के पार

तेजी से बढ़ रहा भारत का स्मार्टफोन बाजार, निर्यात पहुंचा 1 लाख करोड़ रुपये के पार
क्या है खबर?
भारत का स्मार्टफोन बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 26 के पहले 5 महीनों में देश का स्मार्टफोन निर्यात 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि के 64,500 करोड़ रुपये से 55 प्रतिशत अधिक है। यह छलांग अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बावजूद हासिल हुई। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक स्मार्टफोन उद्योग में और मजबूत बना रही है और विदेशी बाजारों में भारतीय मोबाइल की मांग दिखा रही है।
वजह
निर्यात बढ़ाने के पीछे मुख्य वजह
स्मार्टफोन निर्यात की इस तेज वृद्धि का बड़ा श्रेय सरकार की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को दिया जा रहा है। इस योजना ने देश में कंपोनेंट निर्माण और सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद की, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिला। वित्त वर्ष 23 में दर्ज किए गए 90,000 करोड़ रुपये के मुकाबले यह आंकड़ा अब पहले ही 10 प्रतिशत अधिक हो चुका है। इससे भारत का वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में योगदान लगातार बढ़ रहा है।
भूमिका
टाटा और फॉक्सकॉन की अहम भूमिका
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन ने इस निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये दोनों ऐपल के अनुबंधित आईफोन निर्माता हैं और इनका संयुक्त योगदान इस अवधि के कुल निर्यात में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो लगभग 75 प्रतिशत है। इन कंपनियों की यह सफलता दिखाती है कि भारत में मोबाइल निर्माण का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है और देश अब वैश्विक मोबाइल हब के रूप में उभर रहा है।