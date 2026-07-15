कुसुमगर के शेयरों में आया IPO कीमत से 50 फीसदी का उछाल

विश्लेषकों का कहना है कि अभी कुछ मुनाफा बुक करना समझदारी होगी। अपने बाकी शेयरों के लिए 520 रुपये का स्टॉप-लॉस जरूर रखें।

कुछ जानकार कुसुमगर के हालिया आंकड़ों को लेकर थोड़े सतर्क हैं क्योंकि कंपनी की आय एक बार के CFF पैराशूट ऑर्डर पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके बावजूद, कुछ विशेषज्ञ रक्षा क्षेत्र के कपड़ों में इसके लंबे समय के लिए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं।

उनका मानना है कि अगर, भविष्य में नए ऑर्डर मिलते रहे तो शेयर 800 रुपये तक जा सकता है। निश्चित तौर पर, शुरुआत शानदार रही है, लेकिन निवेशकों को अभी बहुत ज्यादा उत्साहित होने से बचना चाहिए।