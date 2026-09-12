भारत में डाटा सेंटर्स से वित्त वर्ष 2035 तक आएगा 90 अरब डॉलर का निवेश

भारत में डाटा सेंटर का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। KPMG की एक रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2035 तक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के लिए इस सेक्टर में 90 अरब डॉलर (करीब 8,550 अरब रुपये) का बहुत बड़ा अवसर पैदा होगा।

वित्तीय वर्ष 2030 तक यह अवसर 30 अरब डॉलर (करीब 2,850 अरब रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है। 2030 तक डाटा सेंटर की क्षमता बढ़कर 7 से 7.5 गीगावाट (GW) हो जाएगी, जिससे यह अवसर 3 गुना बढ़ सकता है। इस तेजी के कारण निर्माण, बिजली व्यवस्था, कूलिंग टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त मांग पैदा हो रही है।

आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, उनकी मांग बढ़ रही है।