कोटक महिंद्रा के CEO अशोक वासवानी दिसंबर में छोड़ेंगे पद बिज़नेस Jun 27, 2026

अशोक वासवानी ने सितंबर, 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद संभाला था। उन्होंने यह फैसला किया है कि 31 दिसंबर, 2026 को उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद वे इस पद पर आगे नहीं रहेंगे।

बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में यह जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि वासवानी निजी कारणों से अपना पद छोड़ रहे हैं और नए CEO की तलाश पहले ही शुरू कर दी गई है।