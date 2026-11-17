भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के मुताबिक, इस फंड में कम से कम 10 लाख रुपये का निवेश करना होगा। निवेशक इसमें रोजाना पैसे डाल और निकाल सकते हैं। इसमें कई तरह के प्लान ऑप्शन भी मिलते हैं।

इस फंड को कल्पेश जैन, रोहित टंडन और अभिषेक बिसेन मिलकर मैनेज कर रहे हैं। उनका ध्यान ऐसी मजबूत कंपनियों को चुनने पर है, जिनमें आगे चलकर अच्छी ग्रोथ की संभावना हो।

कोटक की पहली SIF रणनीति, इंफिनिटी हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट फंड में 9 नवंबर तक करीब 4,140 करोड़ रुपये का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) था।

इस रणनीति का मकसद ये था कि अनुशासित तरीके से शेयरों का चुनाव किया जाए और डेरिवेटिव्स की सुविधा का इस्तेमाल करके बाजार के उतार-चढ़ाव में जोखिम और अस्थिरता को संभाला जा सके।