कोस्पी में 11 फीसदी से ज्यादा गिरावट आने पर रोकनी पड़ी ट्रेडिंग

कोस्पी में 11 फीसदी से ज्यादा गिरावट आने पर रोकनी पड़ी ट्रेडिंग
दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 11 फीसदी से ज्यादा नीचे लुढ़क गया, जिसके बाद एक बार फिर ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई।
यह बड़ी गिरावट SK हाईनिक्स नाम की एक बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी के खराब नतीजों के बाद देखने को मिली, जिसके चलते AI और टेक कंपनियों के शेयरों में जोरदार बिकवाली शुरू हो गई।
साल की अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन अब जुलाई में ही कोस्पी 30 फीसदी से भी ज्यादा गिर चुका है। यह इसका अब तक का सबसे खराब मासिक प्रदर्शन बन गया है।
सेमीकंडक्टर सेक्टर का भरोसा डगमगाया
SK हाईनिक्स के निराशाजनक नतीजों से दक्षिण कोरिया के मशहूर सेमीकंडक्टर उद्योग का भरोसा बुरी तरह हिल गया। इसका असर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी पड़ा और उसके शेयर भी नीचे आ गए।
अब जब छोटे और बड़े दोनों ही तरह के निवेशक टेक कंपनियों के शेयरों से दूरी बना रहे हैं तो यह बिकवाली साफ दिखाती है कि बाजार चिप्स पर कितना ज्यादा निर्भर है।
साथ ही, यह भी पता चलता है कि दुनियाभर में टेक कंपनियों के मूल्यांकन और AI पर होने वाले खर्च की स्थिरता को लेकर चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं।