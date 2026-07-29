कोस्पी में 11 फीसदी से ज्यादा गिरावट आने पर रोकनी पड़ी ट्रेडिंग

SK हाईनिक्स के निराशाजनक नतीजों से दक्षिण कोरिया के मशहूर सेमीकंडक्टर उद्योग का भरोसा बुरी तरह हिल गया। इसका असर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी पड़ा और उसके शेयर भी नीचे आ गए।

अब जब छोटे और बड़े दोनों ही तरह के निवेशक टेक कंपनियों के शेयरों से दूरी बना रहे हैं तो यह बिकवाली साफ दिखाती है कि बाजार चिप्स पर कितना ज्यादा निर्भर है।

साथ ही, यह भी पता चलता है कि दुनियाभर में टेक कंपनियों के मूल्यांकन और AI पर होने वाले खर्च की स्थिरता को लेकर चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं।