एनवीडिया की कमाई रिपोर्ट से पहले कोस्पी में 1.96 फीसदी की बड़ी गिरावट

विदेशी निवेशकों ने 1,930 अरब वॉन (करीब 130 अरब रुपये) के शेयर बेचे, जिसके कारण अधिकतर शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। आज केवल करीब 30 फीसदी शेयर ही बढ़त दर्ज कर पाए।

इसके बावजूद, दक्षिण कोरियाई वॉन ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले थोड़ी मजबूती हासिल की है और इस साल अब तक इसमें 4.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बॉन्ड बाजार में भी यील्ड में मामूली गिरावट आई है।

दूसरी तरफ, SK हाईनिक्स यूनियन सदस्यों ने वेतन समझौते के एक अस्थायी प्रस्ताव को बेहद कम अंतर से खारिज कर दिया, जबकि हुंडई मोटर के यूनियन ने एक अस्थायी समझौते पर सहमति जताई।