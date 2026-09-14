जापान पर महंगाई का शिकंजा कसते ही BOJ लिया यह फैसला

कमजोर येन, महंगे आयात और आपूर्ति में आ रही दिक्कतों की वजह से जापान में कीमतें पहले से ज्यादा अप्रत्याशित होती जा रही हैं।

मई में मौद्रिक नीति पर हुई एक कॉन्फ्रेंस में बैंक के कार्यकारी निदेशक कोजी नाकामुरा ने बताया कि ये सारे कारण महंगाई के बारे में लोगों की सोच और सेंट्रल बैंक के अगले कदमों को तेजी से बदल सकते हैं।

ईंधन की बढ़ती कीमतों और येन के लगातार कमजोर होने से असल चिंता यह है कि महंगाई बैंक ऑफ जापान (BOJ) के 2 फीसदी के तय लक्ष्य को भी पार कर सकती है।