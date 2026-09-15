किओक्सिया की 10 अरब डॉलर की ADR लिस्टिंग की योजना
टोक्यो की मेमोरी-स्टोरेज बनाने वाली कंपनी किओक्सिया अमेरिका में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट (ADR) के जरिए लिस्टिंग करने की सोच रही है।
कंपनी का लक्ष्य कम से कम 10 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) जुटाना है। जापान में अपने शेयरों की एक बड़ी बायबैक (वापसी खरीद) के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।
इसका मकसद अमेरिकी बाजार में कंपनी की लिक्विडिटी (शेयरों को आसानी से खरीदने और बेचने की सुविधा) बढ़ाना है।
इस काम के लिए किओक्सिया बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी वित्तीय कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। उम्मीद है कि कंपनी अगले साल तक सार्वजनिक रूप से लिस्ट हो सकती है।
शेयरों में आया 400 फीसदी उछाल
किओक्सिया की यह योजना जुलाई में SK हाईनिक्स की 26.5 अरब डॉलर (करीब 2,500 अरब रुपये) की अमेरिकी लिस्टिंग के ठीक बाद सामने आई है।
इससे साफ पता चलता है कि सेमीकंडक्टर बाजार में आजकल कितनी तेजी और मांग है। इस साल किओक्सिया के शेयरों में करीब 400 फीसदी का बड़ा उछाल आया है।
इसके बाद कंपनी ने एक के मुकाबले 3 शेयरों का विभाजन (स्टॉक स्प्लिट) करने और 800 अरब येन (करीब 495 अरब रुपये) तक के शेयर वापस खरीदने का भी ऐलान किया।
कंपनी इन कदमों से संकेत दे रही है कि वह ज्यादा से ज्यादा वैश्विक निवेशकों को अपने साथ जोड़ना चाहती है।