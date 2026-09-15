किओक्सिया की 10 अरब डॉलर की ADR लिस्टिंग की योजना

टोक्यो की मेमोरी-स्टोरेज बनाने वाली कंपनी किओक्सिया अमेरिका में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट (ADR) के जरिए लिस्टिंग करने की सोच रही है।

कंपनी का लक्ष्य कम से कम 10 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) जुटाना है। जापान में अपने शेयरों की एक बड़ी बायबैक (वापसी खरीद) के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।

इसका मकसद अमेरिकी बाजार में कंपनी की लिक्विडिटी (शेयरों को आसानी से खरीदने और बेचने की सुविधा) बढ़ाना है।

इस काम के लिए किओक्सिया बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी वित्तीय कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। उम्मीद है कि कंपनी अगले साल तक सार्वजनिक रूप से लिस्ट हो सकती है।