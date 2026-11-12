किआ आंध्र प्रदेश में लगाएगी नया कारखाना

किआ आंध्र प्रदेश में लगाएगी नया कारखाना, 2 अरब डॉलर करेगी निवेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:29 pm Nov 12, 202604:29 pm

क्या है खबर?

दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता कंपनी किआ भारत में अपना कारोबार और उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी की भारतीय इकाई आंध्र प्रदेश में एक नया कारखाना लगाने के लिए करीब 2 अरब डॉलर (लगभग 190 अरब रुपये) का निवेश कर सकती है। किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ग्वांगू ली ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में आयोजित उद्योग सम्मेलन के दौरान इस प्रस्तावित निवेश की घोषणा की। इससे राज्य में कंपनी की मौजूदगी बढ़ेगी।