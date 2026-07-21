केविन ओ'लेयर ने AI डाटा सेंटर में पानी की खपत को लेकर किया नया दावा
शार्क टैंक के केविन ओ'लेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर्स द्वारा ज्यादा पानी खर्च करने के दावों के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं।
ग्लेन बेक के रेडियो शो पर उन्होंने बताया कि आज की कूलिंग तकनीक पुराने तरीकों से बहुत कम पानी लेती है। उन्होंने कहा, "वो दिन खत्म हो गए हैं।" पानी के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने आधुनिक डाटा सेंटर्स की तुलना गोल्फ कोर्स से की।
सैम ऑल्टमैन ने किया समर्थन
ओ'लेयर ने यह भी बताया कि उनका बड़ा यूटा डाटा सेंटर पानी का इस्तेमाल और घटाने के लिए अपडेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करेगा।
उन्हें एक मुकदमे का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, उन्होंने गलत दावा किया था कि उनके आलोचक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं।
हालांकि, बाद में उन्होंने अपना यह दावा वापस ले लिया। OpenAI के मुखिया सैम ऑल्टमैन भी ओ'लेयर के समर्थन में उतरे हैं। उनका कहना है कि AI उतना पानी बर्बाद नहीं करता, जितना लोग समझते हैं।