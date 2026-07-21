केविन ओ'लेयर ने AI डाटा सेंटर में पानी की खपत को लेकर किया नया दावा

ओ'लेयर ने यह भी बताया कि उनका बड़ा यूटा डाटा सेंटर पानी का इस्तेमाल और घटाने के लिए अपडेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करेगा।

उन्हें एक मुकदमे का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, उन्होंने गलत दावा किया था कि उनके आलोचक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं।

हालांकि, बाद में उन्होंने अपना यह दावा वापस ले लिया। OpenAI के मुखिया सैम ऑल्टमैन भी ओ'लेयर के समर्थन में उतरे हैं। उनका कहना है कि AI उतना पानी बर्बाद नहीं करता, जितना लोग समझते हैं।