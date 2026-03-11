जन्म प्रमाण पत्र में कोई जानकारी गलत दर्ज होने पर उसे अपडेट कर सकते हैं

जन्म प्रमाण पत्र रह गई कोई गलती? अपडेट करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

क्या है खबर?

जन्म प्रमाण पत्र कई सरकारी कामों के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसमें दर्ज जानकारी सही न हो तो मुश्किल पैदा हो सकती है। ऐसे में प्रमाण पत्र को अपडेट करना जरूरी होता है। यह काम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप सही तरीका जान लें तो यह आसान हो जाता है। आप वर्तनी में सुधार या पता बदल सकते हैं। आइये जानते हैं जन्म प्रमाण पत्र को अपडेट करवाने के लिए क्या बातें जरूरी हैं।