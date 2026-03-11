जन्म प्रमाण पत्र रह गई कोई गलती? अपडेट करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
जन्म प्रमाण पत्र कई सरकारी कामों के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसमें दर्ज जानकारी सही न हो तो मुश्किल पैदा हो सकती है। ऐसे में प्रमाण पत्र को अपडेट करना जरूरी होता है। यह काम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप सही तरीका जान लें तो यह आसान हो जाता है। आप वर्तनी में सुधार या पता बदल सकते हैं। आइये जानते हैं जन्म प्रमाण पत्र को अपडेट करवाने के लिए क्या बातें जरूरी हैं।
#1
जरूरी दस्तावेज जमा करें
अपडेट करवाने से पहले सारे जरूरी कागजात अपने पास रख लें। इनमें आमतौर पर पहचान पत्र, पते का दस्तावेज और जो बदलाव आप करना चाहते हैं, उससे जुड़े कागजात होते हैं। जब ये कागजात तैयार होंगे तो आपका आवेदन आसानी से और जल्दी आगे बढ़ जाएगा। इस काम के लिए आपको उसी दफ्तर में जाना होगा, जहां जन्म का रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। इसके लिए आपको नगर पालिका या रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाना होता है।
#2
सही से भरें आवेदन
आवेदन फॉर्म को बिल्कुल ठीक से भरना बहुत जरूरी है। इससे आपका काम जल्दी हो जाता है, जो कागजात आपने दिए हैं, उन्हीं के मुताबिक सारी जानकारी ठीक से भरें। फॉर्म जमा करने से पहले उसे दोबारा देख लें। इससे गलतियां नहीं होंगी और आपका आवेदन रद्द नहीं होगा। प्रमाण पत्र में अपडेट करवाने के लिए कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। इसके बाद अपने आवेदन की जानकारी लेते रहें कि आपका काम कितना आगे बढ़ा है।