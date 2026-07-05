गौतम अडाणी रिश्वत मामले पर अमेरिकी न्याय विभाग का बड़ा खुलासा
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने यह स्पष्ट किया है कि अरबपति गौतम अडाणी और 7 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मामला बंद करने का निर्णय अडाणी समूह के अमेरिका में 10 अरब डॉलर (करीब 900 अरब रुपये) के प्रस्तावित निवेश से जुड़ा नहीं है।
DOJ ने इसके बजाय, कमजोर सबूतों और अमेरिकी अधिकार क्षेत्र की कमी को ही इस फैसले का मुख्य कारण बताया है।
पहले लगे आरोपों में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों से जुड़ी प्रतिभूति धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल थे।
अटॉर्नी जनरल ने बाहरी प्रभाव के आरोपों को नकारा
प्रधान सहायक उप अटॉर्नी जनरल आर ट्रेंट मैक्कॉटर ने जोर देकर कहा कि उनका फैसला पूरी तरह से कानूनी आधार पर लिया गया था। इसका किसी बाहरी दबाव या कारोबारी सौदों से कोई संबंध नहीं था।
उन्होंने बताया कि कथित तौर पर ज्यादातर गड़बड़ियां भारत में हुई थीं और वहां के स्थानीय अधिकारियों को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिली। साथ ही, इस मामले के मुख्य गवाह भी अमेरिका से बाहर थे।
मैक्कॉटर ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने यह फैसला निवेश से जुड़ी बातचीत शुरू होने से काफी पहले ही ले लिया था। फिलहाल, इस मामले की समीक्षा एक अमेरिकी न्यायाधीश द्वारा की जा रही है।