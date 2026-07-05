गौतम अडाणी रिश्वत मामले पर अमेरिकी न्याय विभाग का बड़ा खुलासा

अटॉर्नी जनरल ने बाहरी प्रभाव के आरोपों को नकारा

प्रधान सहायक उप अटॉर्नी जनरल आर ट्रेंट मैक्कॉटर ने जोर देकर कहा कि उनका फैसला पूरी तरह से कानूनी आधार पर लिया गया था। इसका किसी बाहरी दबाव या कारोबारी सौदों से कोई संबंध नहीं था।

उन्होंने बताया कि कथित तौर पर ज्यादातर गड़बड़ियां भारत में हुई थीं और वहां के स्थानीय अधिकारियों को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिली। साथ ही, इस मामले के मुख्य गवाह भी अमेरिका से बाहर थे।

मैक्कॉटर ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने यह फैसला निवेश से जुड़ी बातचीत शुरू होने से काफी पहले ही ले लिया था। फिलहाल, इस मामले की समीक्षा एक अमेरिकी न्यायाधीश द्वारा की जा रही है।