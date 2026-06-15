होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने से भारत को मिली बड़ी राहत 

होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने से भारत को मिली बड़ी राहत
अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते से महीनों से चले आ रहे तनाव के बाद अब होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल गया है। यह दुनिया के तमाम देशों के साथ-साथ भारत के लिए भी अच्छी खबर है।
यह बेहद अहम समुद्री मार्ग फरवरी से ईरान के साथ जारी तनाव की वजह से बाधित था, जिसके चलते कच्चे तेल का आयात काफी महंगा और मुश्किल हो रहा था।
14 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम का ऐलान किया, जिसके बाद अब जहाज इस रास्ते से बेरोकटोक आ-जा सकेंगे।
ईंधन के दाम हो सकते हैं कम
भारत के कुल कच्चे तेल का लगभग आधा हिस्सा और LPG का लगभग पूरा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से आता है। होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने से ईंधन की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे महंगाई पर भी कुछ लगाम लग सकती है।
इसके साथ ही, विमानन और पेट्रोकेमिकल जैसे उद्योगों के लिए सप्लाई चेन भी सुचारु होगी, जिसका सीधा फायदा हवाई यात्रा और रोजमर्रा के जरूरी सामानों की कीमतों में कमी के रूप में मिल सकता है।