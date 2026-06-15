होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने से भारत को मिली बड़ी राहत बिज़नेस Jun 15, 2026

अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते से महीनों से चले आ रहे तनाव के बाद अब होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल गया है। यह दुनिया के तमाम देशों के साथ-साथ भारत के लिए भी अच्छी खबर है।

यह बेहद अहम समुद्री मार्ग फरवरी से ईरान के साथ जारी तनाव की वजह से बाधित था, जिसके चलते कच्चे तेल का आयात काफी महंगा और मुश्किल हो रहा था।

14 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम का ऐलान किया, जिसके बाद अब जहाज इस रास्ते से बेरोकटोक आ-जा सकेंगे।