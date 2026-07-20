JSW स्टील ने मुनाफा किया दोगुना, कर्ज पर भी कसा शिकंजा

नए क्षमता विस्तार प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे JSW स्टील भारत के साथ-साथ विदेशों में भी स्टील की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो रही है।

कंपनी प्रबंधन का कहना है कि मुनाफे में यह उछाल बेहतर कामकाज की वजह से आया है, वहीं बाजार के विश्लेषकों ने कंपनी के कर्ज कम करने के प्रयासों की सराहना की है।

उनका मानना है कि ये कदम कंपनी की लंबी अवधि की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनसे बाजार में भी उम्मीदें बनी हुई हैं।