JSW स्टील ने मुनाफा किया दोगुना, कर्ज पर भी कसा शिकंजा
JSW स्टील ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में पिछले साल के मुकाबले अपने मुनाफे को दोगुना कर दिया है। इसकी बड़ी वजह है कंपनी के कामकाज में आया सुधार और कर्ज में कमी है।
कंपनी अब अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने पर खास ध्यान दे रही है, जिससे उसके आगे बढ़ने की राह और भी साफ हो गई है। इस नतीजे को उसके लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू
नए क्षमता विस्तार प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे JSW स्टील भारत के साथ-साथ विदेशों में भी स्टील की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो रही है।
कंपनी प्रबंधन का कहना है कि मुनाफे में यह उछाल बेहतर कामकाज की वजह से आया है, वहीं बाजार के विश्लेषकों ने कंपनी के कर्ज कम करने के प्रयासों की सराहना की है।
उनका मानना है कि ये कदम कंपनी की लंबी अवधि की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनसे बाजार में भी उम्मीदें बनी हुई हैं।