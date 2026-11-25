कंपनी रिसर्च डेवलपमेंट और असेंबली का नेतृत्व करने के लिए बेहतरीन प्रतिभा ढूंढ रही है। उनका मुख्य फोकस चीनी कार डिजाइनों को भारतीय और वैश्विक ग्राहकों की पसंद के हिसाब से ढालने पर होगा।

कंपनी की पहली कार 3 दिसंबर को बाजार में उतरने वाली है। JSW मोटर्स के लिए यह पैसेंजर व्हीकल (PV) बाजार में एक बड़ा और साहसिक कदम है। इसके साथ ही कंपनी टाटा और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों की कतार में शामिल हो जाएगी।