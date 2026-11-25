JSW मोटर्स कार कारोबार के लिए चीन में तैयार कर रही आधार
लेखन दिनेश चंद शर्मा
JSW समूह JSW मोटर्स भारत के लिए अपने पहले कार प्रोजेक्ट शुरू करने के मकसद से चीन के वूहू में एक नया बेस बना रही है।
चेरी ऑटोमोबाइल के साथ हाथ मिलाकर JSW अपनी आने वाली भारतीय कारों में सीधे चीनी तकनीक और डिजाइन का अनुभव लाएगी।
SAIC मोटर के साथ पहले किए गए संयुक्त उद्यम (JV) के बाद अब कंपनी का इरादा पैसेंजर व्हीकल बाजार में एक दमदार एंट्री करने का है।
बेहतरीन प्रतिभाओं की तलाश
कंपनी रिसर्च डेवलपमेंट और असेंबली का नेतृत्व करने के लिए बेहतरीन प्रतिभा ढूंढ रही है। उनका मुख्य फोकस चीनी कार डिजाइनों को भारतीय और वैश्विक ग्राहकों की पसंद के हिसाब से ढालने पर होगा।
कंपनी की पहली कार 3 दिसंबर को बाजार में उतरने वाली है। JSW मोटर्स के लिए यह पैसेंजर व्हीकल (PV) बाजार में एक बड़ा और साहसिक कदम है। इसके साथ ही कंपनी टाटा और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों की कतार में शामिल हो जाएगी।