जेपी मॉर्गन में CEO की दावेदारी की दौड़ से बाहर हुईं महिला उम्मीदवार

शीर्ष पदों पर थमी हुई है महिलाओं की तरक्की

यह बदलाव एक बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। जहां एक तरफ बड़ी कंपनियों में महिलाएं वरिष्ठ पदों तक तो पहुंच रही हैं, वहीं CEO जैसे सबसे बड़े पदों पर उनकी तरक्की थमी हुई दिखाई दे रही है।

बता दें कि 2019 में मारियान लेक और जेनिफर पीपजाक दोनों को ही CEO पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जाता था। हालांकि, जेमी डिमोन पहले भी यह कह चुके हैं कि किसी भी कंपनी में उत्तराधिकारी का चुनाव सही समय और उम्मीदवार के तालमेल पर निर्भर करता है, न कि केवल विविधता के लक्ष्य पूरे करने के लिए।