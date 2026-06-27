जेपी मॉर्गन में CEO की दावेदारी की दौड़ से बाहर हुईं महिला उम्मीदवार

जेपी मॉर्गन में CEO की दावेदारी की दौड़ से बाहर हुईं महिला उम्मीदवार
जेपी मॉर्गन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद के लिए अपनी आखिरी महिला दावेदार को भी गंवा दिया है। कंपनी की कंज्यूमर बैंकिंग प्रमुख मारियान लेक 25 साल की सेवा के बाद रिटायर हो रही हैं।
दूसरी तरफ, जेनिफर पीपजाक ने 2025 में ही खुद को इस दौड़ से अलग कर लिया था। अब ट्रॉय रॉर्बफ और डग पेटनो को कंपनी का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और माना जा रहा है कि यही दोनों लंबे समय से CEO की कुर्सी पर काबिज जेमी डिमोन की जगह लेंगे।
शीर्ष पदों पर थमी हुई है महिलाओं की तरक्की
यह बदलाव एक बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। जहां एक तरफ बड़ी कंपनियों में महिलाएं वरिष्ठ पदों तक तो पहुंच रही हैं, वहीं CEO जैसे सबसे बड़े पदों पर उनकी तरक्की थमी हुई दिखाई दे रही है।
बता दें कि 2019 में मारियान लेक और जेनिफर पीपजाक दोनों को ही CEO पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जाता था। हालांकि, जेमी डिमोन पहले भी यह कह चुके हैं कि किसी भी कंपनी में उत्तराधिकारी का चुनाव सही समय और उम्मीदवार के तालमेल पर निर्भर करता है, न कि केवल विविधता के लक्ष्य पूरे करने के लिए।