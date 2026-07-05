AI से अमेरिका में 1.5 करोड़ नौकरियाें पर खतरा, गोल्डमैन सैक्स ने किया आगाह

तकनीक ने 80 सालों में पैदा की 85 फीसदी नौकरियां

ब्रिग्स ने यह भी बताया कि बीते 80 सालों में तकनीक ने करीब 85 फीसदी नई नौकरियां भी पैदा की हैं। अमेरिकी नौकरी बाजार में हर साल बड़े पैमाने पर नौकरियां बदलती रहती हैं, ऐसे में नई भूमिकाओं में थोड़ी-सी बढ़त भी AI से प्रभावित होने वाले लोगों को सहारा दे सकती है।

MIT के शोधकर्ता नील थॉम्पसन ने भी कहा है कि AI का असर अचानक नहीं होगा, बल्कि यह धीरे-धीरे सामने आएगा।

उनका मानना है कि नियमों और ज्यादा लागत की वजह से इसकी रफ्तार धीमी रहेगी, जिससे कामगारों को नए हालात के हिसाब से खुद को ढालने का पूरा समय मिलेगा।