AI से अमेरिका में 5 महीने में पिछले 2 सालों की कुल छंटनी से ज्यादा हुई 

ऑटोमेशन की वजह से गईं 38,500 नौकरियां

मई में हुई कुल छंटनी में से करीब 40 फीसदी यानि लगभग 38,500 नौकरियां सीधे तौर पर ऑटोमेशन से जुड़ी थीं, जिसने इंसानी काम की जगह ले ली।

सबसे ज्यादा असर टेक जगत पर पड़ा है। पिछले महीने अमेरिकी टेक कंपनियों ने 38,000 से ज्यादा छंटनी की घोषणा की थी।

इस साल टेक सेक्टर में कुल छंटनी में 66 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि AI का असर फिलहाल कुछ खास सेक्टर तक ही सीमित है, लेकिन यह साफ है कि ऑटोमेशन अब अपनी दस्तक दे चुका है।