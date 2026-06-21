भारतीय पेशेवर सीख रहे नए AI कौशल, ऑनलाइन कोर्सों में भारी उछाल

AI कोर्सों में दाखिले में भारी बढ़ोतरी

कुरसेरा के भारत के कामकाज में इस साल में हर मिनट 5 जेनरेटिव AI में दाखिले हो रहे हैं, जो 2025 के हर मिनट 3 दाखिलों से काफी ज्यादा हैं। इससे कुल दाखिले 40 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं, जो दुनियाभर में सबसे ज्यादा है। सिंपलीलर्न का कहना है कि उनकी 60 फीसदी से ज्यादा कमाई AI कोर्सों से होती है, वहीं इरुडिटस ने तो सिर्फ मार्च तिमाही में ही दाखिलों में सालाना आधार पर करीब 25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है।

इसकी वजह यह है कि लोग असली नौकरियों के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल सीखना चाहते हैं। इन कोर्सों में ज्यादातर वे काम करने वाले पेशेवर हैं, जो अपने करियर में खुद निवेश कर रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि AI-आधारित भूमिकाओं की तरफ बदलाव कितना गहरा और गंभीर हो गया है।