जियो यूजर्स को जेमिनी 3 की सुविधा फ्री दे रही है (तस्वीर: एक्स/@MeghUpdates)

जियो यूजर्स को फ्री में मिलेगा जेमिनी 3, जानिए कैसे उठाएं फायदा

क्या है खबर?

रिलायंस जियो ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऑफर का एक बड़ा विस्तार करते हुए सभी अनलिमिटेड 5G यूजर्स को गूगल के लेटेस्ट जेमिनी 3 मॉडल का उपयोग करने के लिए जेमिनी प्रो प्लान की फ्री सुविधा प्रदान की है। 35,100 रुपये की कीमत वाले इस ऑफर को मायजियो ऐप के माध्यम से तुरंत एक्टिव किया जा सकता है। इससे पहले यह ऑफर केवल युवा ग्राहकों के लिए सीमित था, लेकिन अब सभी आयु के यूजर्स को कवर करता है।