जियो यूजर्स को फ्री में मिलेगा जेमिनी 3, जानिए कैसे उठाएं फायदा
क्या है खबर?
रिलायंस जियो ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऑफर का एक बड़ा विस्तार करते हुए सभी अनलिमिटेड 5G यूजर्स को गूगल के लेटेस्ट जेमिनी 3 मॉडल का उपयोग करने के लिए जेमिनी प्रो प्लान की फ्री सुविधा प्रदान की है। 35,100 रुपये की कीमत वाले इस ऑफर को मायजियो ऐप के माध्यम से तुरंत एक्टिव किया जा सकता है। इससे पहले यह ऑफर केवल युवा ग्राहकों के लिए सीमित था, लेकिन अब सभी आयु के यूजर्स को कवर करता है।
प्लान
कितनी है इस प्लान की कीमत?
नया प्लान में गूगल जेमिनी 3 मॉडल का एक्सेस 18 महीने तक फ्री मिलेगा, जिससे यूजर कंपनी के अब तक के सबसे दमदार AI मॉडल की बेहतर तर्क क्षमता का फायदा मिलेगा। जेमिनी प्रो प्लान का हर महीने का सब्सक्रिप्शन 1,950 रुपये प्रति महिना है, ऐसे में 18 महीनों में इसकी कीमत 35,100 रुपये हो जाती है। जियो अनलिमिटेड 5G यूजर्स को यह पूरा प्लान बिना किसी शुल्क के मिल रहा है।
तरीका
इस तरह उठा सकते हैं ऑफर का फायदा
ऑफर का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को अनलिमिटेड 5G प्लान के साथ एक्टिव जियो सिम कार्ड की आवश्यकता होगी। इस ऑफर को मायजियो ऐप के माध्यम से एक्टिव किया जा सकता है। ऐप खोलने के बाद इसके होम पेज पर 'अर्ली एक्सेस' बैनर दिखाई देगा, इसमें 'क्लेम नाउ' पर टैप करें और खुलने वाले नए ब्राउजर पेज पर ऑफर विवरण देखने के बाद नियम और शर्तों पर सहमत दें। गूगल अकाउंट से लॉग-इन करने के बाद एक्टिव हो जाएगा।