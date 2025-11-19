एंथ्रोपिक में माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया संयुक्त निवेश करेंगी

माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया करेंगी एंथ्रोपिक में संयुक्त निवेश, जानिए क्या है इसका उद्देश्य

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया ने एंथ्रोपिक में संयुक्त रूप से 15 अरब डॉलर (करीब 1,320 अरब रुपये) तक का निवेश करने की घोषणा की है। सूत्रों ने बताया कि यह निवेश एंथ्रोपिक के अगले फंडिंग राउंड का हिस्सा होगा। एंथ्रोपिक ने माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर क्लाउड सर्विस से 30 अरब डॉलर (करीब 2,640 अरब रुपये) की कंप्यूटिंग क्षमता खरीदने की भी प्रतिबद्धता जताई है। इस कदम से यह AI डेवलपर अपने प्रतिद्वंद्वी OpenAI के 2 सबसे बड़े समर्थकों के करीब आ जाएगा।