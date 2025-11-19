माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया करेंगी एंथ्रोपिक में संयुक्त निवेश, जानिए क्या है इसका उद्देश्य
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया ने एंथ्रोपिक में संयुक्त रूप से 15 अरब डॉलर (करीब 1,320 अरब रुपये) तक का निवेश करने की घोषणा की है। सूत्रों ने बताया कि यह निवेश एंथ्रोपिक के अगले फंडिंग राउंड का हिस्सा होगा। एंथ्रोपिक ने माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर क्लाउड सर्विस से 30 अरब डॉलर (करीब 2,640 अरब रुपये) की कंप्यूटिंग क्षमता खरीदने की भी प्रतिबद्धता जताई है। इस कदम से यह AI डेवलपर अपने प्रतिद्वंद्वी OpenAI के 2 सबसे बड़े समर्थकों के करीब आ जाएगा।
डील
डील से दोनों पक्षों को होगा फायदा
माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा, "हम तेजी से एक-दूसरे के ग्राहक बनते जा रहे हैं। हम एंथ्रोपिक मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, वे हमारे बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करेंगे और हम साथ मिलकर बाजार में उतरेंगे।" चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने कहा है कि वह एंथ्रोपिक में 10 अरब डॉलर (करीब 880 अरब रुपये) तक का निवेश करेगी। दूसरी तरफ एंथ्रोपिक उसकी चिप्स से 1 गीगावाट तक की कंप्यूटिंग क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रतिद्वंद्वी
एंथ्रोपिक और माइक्रोसॉफ्ट में बढ़ेगी नजदीकी
एंथ्रोपिक के लिए यह समझौता उसे माइक्रोसॉफ्ट के और भी करीब लाता है, जिसने OpenAI में 13 अरब डॉलर (करीब 1,144 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश किया है और ChatGPT निर्माता की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। हाल के महीनों में माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI एक-दूसरे के साथ ज्यादा खुली प्रतिस्पर्धा में रहे हैं। एनवीडिया के लिए यह सौदा उसकी तकनीक को AI को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की दौड़ में अग्रणी बनाने में सहायक होगा।