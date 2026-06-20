जियो के IPO में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी गूगल-मेटा 

किस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी?

मेटा के पास 'जादू होल्डिंग्स' के जरिए जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी है, वहीं गूगल के पास लगभग 8 फीसदी हिस्सा है। इसके साथ ही सऊदी अरब का PIF और KKR जैसे बड़े निवेशक भी इसमें शामिल हैं।

31 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार, जियो भारत के वायरलेस ब्रॉडबैंड मार्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। कंपनी की वित्तीय स्थिति भी काफी मजबूत है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने 30,064 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जबकि उसका राजस्व 1.47 लाख करोड़ रुपये रहा।