जियो प्लेटफॉर्म्स के मुनाफे में जबरदस्त बढ़त से शेयर 3 फीसदी उछले

इस तिमाही में जियो का राजस्व भी 11 फीसदी बढ़कर 40,475 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी की कार्यक्षमता बेहतर होने से उसके मुनाफे का मार्जिन भी सुधरा है।

इसके अलावा, कंपनी के 5G ग्राहकों की संख्या में 6.6 करोड़ का जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिससे अब कुल 5G ग्राहक 30 करोड़ हो गए हैं।

नोमुरा और मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म अभी भी जियो के शेयर खरीदने की सलाह दे रही हैं। इनका मानना है कि भारत के टेलीकॉम बाजार में जियो की मजबूत पकड़ है और उसके ग्राहक भी कम संख्या में छोड़ते हैं।