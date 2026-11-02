जियो प्लेटफॉर्म्स के मुनाफे में जबरदस्त बढ़त से शेयर 3 फीसदी उछले

जियो प्लेटफॉर्म्स के मुनाफे में जबरदस्त बढ़त से शेयर 3 फीसदी उछले
जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में सोमवार (2 नवंबर) को 3 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखा गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 8,389 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है, जो पिछले साल से 14 फीसदी ज़्यादा है।
इस खबर के बाद शेयर 1,476 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। मुनाफे में यह उछाल नए ग्राहकों के जुड़ने, डिजिटल सेवाओं के बढ़ने और प्रति ग्राहक औसत आय (ARPU) में बढ़ोतरी की वजह से आया है, जो अब 218.8 रुपये हो गई है।
राजस्व में 11 फीसदी का इजाफा
इस तिमाही में जियो का राजस्व भी 11 फीसदी बढ़कर 40,475 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी की कार्यक्षमता बेहतर होने से उसके मुनाफे का मार्जिन भी सुधरा है।
इसके अलावा, कंपनी के 5G ग्राहकों की संख्या में 6.6 करोड़ का जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिससे अब कुल 5G ग्राहक 30 करोड़ हो गए हैं।
नोमुरा और मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म अभी भी जियो के शेयर खरीदने की सलाह दे रही हैं। इनका मानना है कि भारत के टेलीकॉम बाजार में जियो की मजबूत पकड़ है और उसके ग्राहक भी कम संख्या में छोड़ते हैं।