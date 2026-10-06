जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO का 11 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन का लक्ष्य

अगर, सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जियो रिलायंस और भारती एयरटेल के बाद भारत की तीसरी सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन सकती है।

बाजार के मौजूदा मिजाज को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी करीब 2.93 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के लिए पेश करेगी।

भारतीय IPO बाजार के लिए यह साल पहले से ही काफी व्यस्त रहा है। ऐसे में 19 बैंकों के साथ मिलकर जियो ने 13 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) से ज्यादा का फंड पहले ही जुटा लिया है। जियो का यह कदम निवेशकों के बीच खूब हलचल मचा रहा है।