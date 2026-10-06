जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO का 11 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन का लक्ष्य
रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा जियो प्लेटफॉर्म्स एक बड़े आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए 11 लाख करोड़ रुपये का मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है, जो पहले लगाए गए अनुमानों से कुछ कम है।
यह IPO 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में लॉन्च होने की उम्मीद है और अक्टूबर खत्म होने से पहले ही शेयर बाजार में आ सकता है।
करीब 2.93 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी
अगर, सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जियो रिलायंस और भारती एयरटेल के बाद भारत की तीसरी सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन सकती है।
बाजार के मौजूदा मिजाज को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी करीब 2.93 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के लिए पेश करेगी।
भारतीय IPO बाजार के लिए यह साल पहले से ही काफी व्यस्त रहा है। ऐसे में 19 बैंकों के साथ मिलकर जियो ने 13 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) से ज्यादा का फंड पहले ही जुटा लिया है। जियो का यह कदम निवेशकों के बीच खूब हलचल मचा रहा है।