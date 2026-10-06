जियो क्लाउड और AI के क्षेत्र में लगा रही दांव, बनाएगी खुद का टेक स्टैक

जियो AI पर पूरा ध्यान दे रही है। कंपनी की योजना है कि AI टोकन को उतना ही सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराया जाए, जितना उसने पहले मोबाइल और वॉयस डाटा को किया था।

इसके साथ ही, एज डाटा सेंटर का इस्तेमाल करके जियो 7 लेयर वाला एक इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर भी बनाएगी, ताकि काम और भी सुचारु ढंग से चल सके।

कंपनी जामनगर में 1 गीगावॉट (GW) के ग्रीन डाटा सेंटर रोडमैप जैसे प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगा रही है। इसका मकसद है कि उसे पारंपरिक क्लाउड कंपनियों पर कम निर्भर रहना पड़े।

इन सब कदमों से जियो एक भारतीय नियोक्लाउड कंपनी के तौर पर अपनी जगह बना सकती है। कंपनी की कंटेंट, कॉमर्स सेवाएं और क्लाउड मिलकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के इर्द-गिर्द कमाई का एक पूरा सिस्टम तैयार कर सकते हैं।