जियो पेमेंट्स बैंक ने शुरू की सेविंग्स प्रो सुविधा, जानिए क्या मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक ने 'सेविंग्स प्रो' नाम से एक नई सुविधा शुरू की है। यह खाताधारकों को चुनिंदा ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त पैसे को ऑटोमैटिक रूप से निवेश करने की अनुमति देती है। इसका उद्देश्य खाताधारकों को उनके निष्क्रिय बैंक बैलेंस पर 6.5 फीसदी तक का रिटर्न अर्जित करने में मदद करना है। इस सेवा का उपयोग मौजूदा और नए ग्राहक जियोफाइनेंस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।
तरीका
कैसे काम करेगा यह फीचर?
इस पहल के तहत ग्राहक 5,000 रुपये से शुरू होने वाली न्यूनतम शेष राशि की सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इससे अधिक राशि का निवेश ऑटोमैटिक रूप से ओवरनाइट म्यूचुअल फंड की विकास योजनाओं में निवेश कर दिया जाता है। निवेशक प्रतिदिन 1.50 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं और अपने निवेश का 90 फीसदी तक तुरंत भुनाने का विकल्प भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है।
रिटर्न
फंड्स के प्रदर्शन पर आधारित होगा रिटर्न
बड़ी राशि बिना किसी प्रवेश या निकास शुल्क या लॉक-इन अवधि के 1-2 कार्य दिवसों के भीतर निकाली जा सकती है। रिटर्न म्यूचुअल फंड्स के प्रदर्शन से जुड़े होते हैं, जो बाजार जोखिमों के अधीन हैं। कंपनी के अनुसार, पिछले 2 सालों में इन फंड्स पर वार्षिक रिटर्न 6.5 फीसदी तक रहा है। जियो पेमेंट्स बैंक के CEO विनोद ईश्वरन ने कहा कि यह फीचर बेहतर बचत विकल्पों की बढ़ती मांग को देखते हुए पेश किया गया है।