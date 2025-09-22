जियो पेमेंट्स बैंक ने सेविंग्स प्रो सुविधा लॉन्च की है

जियो पेमेंट्स बैंक ने शुरू की सेविंग्स प्रो सुविधा, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक ने 'सेविंग्स प्रो' नाम से एक नई सुविधा शुरू की है। यह खाताधारकों को चुनिंदा ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त पैसे को ऑटोमैटिक रूप से निवेश करने की अनुमति देती है। इसका उद्देश्य खाताधारकों को उनके निष्क्रिय बैंक बैलेंस पर 6.5 फीसदी तक का रिटर्न अर्जित करने में मदद करना है। इस सेवा का उपयोग मौजूदा और नए ग्राहक जियोफाइनेंस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।