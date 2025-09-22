नए GST स्लैब में स्मार्टफोन को शामिल नहीं किया गया है

GST 2.0: क्या आज से स्मार्टफोन और लैपटॉप भी हो जाएंगे सस्ते?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:23 pm Sep 22, 202512:23 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार द्वारा आज (22 सितंबर) से लागू किए गए नए GST स्लैब में स्मार्टफोन को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि मोबाइल फोन पर मौजूदा 18 प्रतिशत GST दर अभी भी वैसी ही बनी रहेगी। उपभोक्ताओं को अब स्मार्टफोन की कीमतों में कोई गिरावट तुरंत देखने को नहीं मिलेगी। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्टफोन पर कर में कोई बदलाव न होने से बाजार और सरकारी राजस्व दोनों पर असर नहीं पड़ेगा।