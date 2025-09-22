GST 2.0: क्या आज से स्मार्टफोन और लैपटॉप भी हो जाएंगे सस्ते?
क्या है खबर?
भारत सरकार द्वारा आज (22 सितंबर) से लागू किए गए नए GST स्लैब में स्मार्टफोन को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि मोबाइल फोन पर मौजूदा 18 प्रतिशत GST दर अभी भी वैसी ही बनी रहेगी। उपभोक्ताओं को अब स्मार्टफोन की कीमतों में कोई गिरावट तुरंत देखने को नहीं मिलेगी। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्टफोन पर कर में कोई बदलाव न होने से बाजार और सरकारी राजस्व दोनों पर असर नहीं पड़ेगा।
स्मार्टफोन
स्मार्टफोन को गैर-जरूरी वस्तु माना गया
नई GST दरों में मोबाइल फोन को शामिल न करना सरकार का संकेत है कि इन्हें गैर-जरूरी वस्तु माना गया है। वहीं, टीवी और एयर कंडीशनर (AC) जैसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर GST दरें घटाई गई हैं। इस फैसले से कुछ उपभोक्ताओं में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उद्योग को उम्मीद थी कि स्मार्टफोन पर भी कर में राहत मिल सकती है, लेकिन सरकार ने इसे स्थिर रखने का निर्णय किया है।
लैपटॉप
लैपटॉप की कीमतों पर भी कोई असर नहीं
स्मार्टफोन की तरह, लैपटॉप पर भी नई GST दरों का कोई असर नहीं होगा। उनकी GST दरें भी अपरिवर्तित रह रही हैं, जिससे इनकी कीमतों में तुरंत कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि, ऑनलाइन सेल इवेंट्स और ऑफर के दौरान खरीदारों को कुछ राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी उत्पादों की कीमतें अभी स्थिर रहेंगी और केवल प्रमोशनल छूट ही खरीदारों को अस्थायी लाभ दे सकती है।