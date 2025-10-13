फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करने को लेकर MOU किया है (तस्वीर: एक्स/@TRBRajaa)

फॉक्सकॉन तमिलनाडु में करेगी 15,000 करोड़ रुपये का निवेश, हजारों को मिलेगी नौकरी

क्या है खबर?

ताइवान की फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे प्रदेश में 14,000 नौकरियां देने का दावा किया गया है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या होगी। राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि तमिलनाडु की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी गाइडेंस तमिलनाडु भारत में पहली होगी, जिसके पास एक समर्पित फॉक्सकॉन डेस्क होगा।