फॉक्सकॉन तमिलनाडु में करेगी 15,000 करोड़ रुपये का निवेश, हजारों को मिलेगी नौकरी
क्या है खबर?
ताइवान की फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे प्रदेश में 14,000 नौकरियां देने का दावा किया गया है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या होगी। राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि तमिलनाडु की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी गाइडेंस तमिलनाडु भारत में पहली होगी, जिसके पास एक समर्पित फॉक्सकॉन डेस्क होगा।
नौकरी
किस तरह की होंगी नौकरियां?
उद्योग मंत्री राजा ने रोजगार सृजन के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि फॉक्सकॉन के निवेश से 14,000 उच्च मूल्य वाली नौकरियां भी पैदा होंगी। उन्होंने संकेत दिया कि ये नौकरियां मुख्य रूप से इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो सकती हैं और इंजीनियर्स को तैयार रहने का आह्वान किया। मंत्री के अनुसार, फॉक्सकॉन अपने वैल्यू-एडेड विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास एकीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित एडवांस तकनीकी संचालन के अगले चरण को तमिलनाडु में लाएगी।
फॉक्सकॉन डेस्क
फॉक्सकॉन डेस्क से मिलेगा मार्गदर्शन
तमिलनाडु सरकार के मंत्री ने दावा किया कि देश का पहला फॉक्सकॉन डेस्क उन लोगों का मार्गदर्शन प्रदान करेगी, जो इन अवसरों में रुचि रखते हैं। यह सौदा तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा है और यह द्रविड़ मॉडल 2.0 के लिए मंच तैयार करता है। बता दें, हाल ही में राज्य ने 100 युवाओं को रोजगार देने के लिए जापान की निसान कंपनी के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।