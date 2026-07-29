जियो के 50 करोड़ के करीब हुए ग्राहक, जून में जुड़े 33 लाख से ज्यादा

एयरटेल ने भी करीब 29.2 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़कर अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की, वहीं वोडाफोन-आइडिया (VI), भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) ने अपने ग्राहक खो दिए। जियो की धाक सिर्फ मोबाइल सेक्टर में ही नहीं, बल्कि वायर्ड ब्रॉडबैंड में भी है।

उसके पास 1.5 करोड़ से ज्यादा फिक्स्ड-लाइन ग्राहक हैं और साथ ही, 5G होम इंटरनेट और नई अनलाइसेंस्ड 5G टेक्नोलॉजी में भी उनकी साफ तौर पर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है।