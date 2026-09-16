जिंदल सुप्रीम ने लॉन्च किया करीब 125 करोड़ रुपये का IPO

आप इसमें पैसा लगाने का मन बना रहे हैं तो कम से कम 161 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। ऊपरी प्राइस बैंड 93 रुपये के हिसाब से इसके लिए आपको करीब 14,973 रुपये खर्च करने होंगे।

कंपनी IPO से जुटाए गए ज्यादातर पैसे का इस्तेमाल 71 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में करेगी।

इसके शेयरों का आवंटन 21 सितंबर तक होने की उम्मीद है, वहीं इन शेयरों की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्टिंग 23 सितंबर को हो सकती है।