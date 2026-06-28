ऑस्ट्रेलिया में महंगाई अनुमान से कम रहने की उम्मीद, जानिए क्या है वजह

सालाना 4 फीसदी रही है महंगाई दर

बीते एक साल में महंगाई दर 4 फीसदी रही है, जो विशेषज्ञों के अनुमान से थोड़ी कम रही। रिजर्व बैंक ने इस साल ब्याज दरों में 3 बार बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कैश रेट 4.35 फीसदी पर रुका हुआ है।

चाल्मर्स का कहना है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वैश्विक दबाव अभी भी बने हुए हैं। ट्रेजरी को उम्मीद है कि 2027 के मध्य तक महंगाई गिरकर 2.5 फीसदी तक आ जाएगी। आर्थिक अनुमानों को जल्द ही नया अपडेट मिलेगा क्योंकि सरकार के लिए लोगों के जीवन यापन की लागत अभी भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है।