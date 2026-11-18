जेंसेन हुआंग के जाने के बाद एनवीडिया ने AI खर्च पर लगाई लगाम
जेंसेन हुआंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से इस्तीफा देने के बाद एनवीडिया में अब बड़े बदलाव हो रहे हैं। अंतरिम CEO कोलेट क्रेस का कहना है कि कंपनी अब अपने पैसों का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करेगी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सप्लाई चेन में। कंपनी पहले ही 390 अरब डॉलर (करीब 37,000 अरब रुपये) खर्च करने का वादा कर चुकी है, लेकिन अब वह पहले की तरह बेतरतीब खर्च करने के बजाय एक नई और अनुशासित नीति अपना रही है।
डाटा सेंटर्स को मिलेगी प्राथमिकता
इस नई योजना के तहत एनवीडिया नए क्लाउड प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के बजाय डाटा सेंटर्स को सहारा देने को ज्यादा जरूरी मानेगा। इसमें जमीन और ऊर्जा जैसे खर्च शामिल हैं।
अब, जो ग्राहक बहुत बड़े नहीं हैं, उन्हें एनवीडिया के चिप्स का समर्थन पाने से पहले अपनी मांग को साबित करना होगा।
इस बीच, पिछले सप्ताह नियुक्त किए गए कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष हार्वे जोन्स ने बताया कि बोर्ड को हुआंग के स्थायी उत्तराधिकारी को चुनने की कोई जल्दी नहीं है। कंपनी इन बदलावों से गुजर रही है और AI टेक्नोलॉजी में अपनी जगह बनाए हुए है।