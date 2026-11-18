इस नई योजना के तहत एनवीडिया नए क्लाउड प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के बजाय डाटा सेंटर्स को सहारा देने को ज्यादा जरूरी मानेगा। इसमें जमीन और ऊर्जा जैसे खर्च शामिल हैं।

अब, जो ग्राहक बहुत बड़े नहीं हैं, उन्हें एनवीडिया के चिप्स का समर्थन पाने से पहले अपनी मांग को साबित करना होगा।

इस बीच, पिछले सप्ताह नियुक्त किए गए कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष हार्वे जोन्स ने बताया कि बोर्ड को हुआंग के स्थायी उत्तराधिकारी को चुनने की कोई जल्दी नहीं है। कंपनी इन बदलावों से गुजर रही है और AI टेक्नोलॉजी में अपनी जगह बनाए हुए है।