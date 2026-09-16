एनवीडिया प्रमुख चीनी राष्ट्रपति के साथ ट्रंप के रात्रिभोज में करेंगे शिरकत

राजकीय रात्रिभोज राजनयिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आमतौर पर करीबी सहयोगी देशों के नेताओं के लिए ही रखे जाते हैं।

खास बात यह है कि ट्रंप, जिनपिंग की मेजबानी कर रहे हैं, जबकि दोनों देशों के रिश्ते अक्सर प्रतिस्पर्धी रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान यह ट्रंप का केवल दूसरा राजकीय रात्रिभोज होगा।

हुआंग का इस रात्रिभोज में होना बताता है कि अब उद्योग जगत के बड़े नेता भी अंतरराष्ट्रीय बातचीत को कितनी दिशा देते हैं।