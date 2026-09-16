एनवीडिया प्रमुख चीनी राष्ट्रपति के साथ ट्रंप के रात्रिभोज में करेंगे शिरकत
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एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग 24 सितंबर को वाशिंगटन में एक बहुत ही खास राजकीय रात्रिभोज में शामिल होने वाले हैं।
यह रात्रिभोज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए आयोजित कर रहे हैं। हुआंग का इसमें शामिल होना दिखाता है कि अमेरिका-चीन रिश्तों में टेक्नोलॉजी कितनी अहम हो गई है।
तकनीकी दिग्गज दे रहे अंतरराष्ट्रीय बातचीत को नया मोड़
राजकीय रात्रिभोज राजनयिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आमतौर पर करीबी सहयोगी देशों के नेताओं के लिए ही रखे जाते हैं।
खास बात यह है कि ट्रंप, जिनपिंग की मेजबानी कर रहे हैं, जबकि दोनों देशों के रिश्ते अक्सर प्रतिस्पर्धी रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान यह ट्रंप का केवल दूसरा राजकीय रात्रिभोज होगा।
हुआंग का इस रात्रिभोज में होना बताता है कि अब उद्योग जगत के बड़े नेता भी अंतरराष्ट्रीय बातचीत को कितनी दिशा देते हैं।