जेन्सेन हुआंग का सफर: रेस्तरां से नौकरी से 430 लाख करोड़ की कंपनी तक की कहानी 

जेन्सेन हुआंग का सफर: रेस्तरां से नौकरी से 430 लाख करोड़ की कंपनी तक की कहानी
क्या है खबर?
जेन्सेन हुआंग ने निजी रिश्तों से जुड़े विवाद के बीच एनवीडिया के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को उन्होंने पद छोड़ने के साथ बोर्ड की सदस्यता भी छोड़ दी। यह फैसला तब आया, जब उनके कथित संबंध और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर खबरें आ रही थीं। हुआंग ने 3 दशक से ज्यादा समय तक एनवीडिया का नेतृत्व किया और कंपनी को दुनिया की बड़ी चिप कंपनियों में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई है।
जन्म
ताइपे में हुआ जन्म, अमेरिका में गुजरा बचपन
हुआंग का जन्म 1963 में ताइपे में हुआ था और उनका शुरुआती नाम जेन-हसन था।
बचपन थाईलैंड में बीता, जिसके बाद वह पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। केंटकी के बोर्डिंग स्कूल में उन्हें अंग्रेजी बोलने में परेशानी हुई और दूसरे बच्चों ने परेशान किया। बाद में माता-पिता उन्हें ओरेगन ले आए।
वहां उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की, डेनी रेस्तरां में काम किया और ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।
शुरुआत
2 दोस्तों के साथ मिलकर शुरू की एनवीडिया
कॉलेज के बाद हुआंग ने AMD और LSI लॉजिक में चिप डिजाइनर के तौर पर काम किया।
इस अनुभव के बाद उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। 1993 में उन्होंने दो साथियों के साथ एनवीडिया की स्थापना की। कंपनी का शुरुआती लक्ष्य ऐसे प्रोसेसर बनाना था, जो कंप्यूटर पर बेहतर ग्राफिक्स दिखा सकें।
इसी दिशा में काम करते हुए एनवीडिया ने 1999 में अपना पहला ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू पेश किया।
ग्राफिक्स चिप
ग्राफिक्स चिप से AI उद्योग तक पहुंचाई कंपनी
शुरुआत में एनवीडिया के GPU का इस्तेमाल वीडियो गेम के ग्राफिक्स बेहतर बनाने के लिए होता था, लेकिन बाद में यही चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अहम बन गई।
बड़े AI मॉडल को चलाने के लिए इनकी मांग बढ़ी, जिससे कंपनी का कारोबार तेजी से फैला।
चिप की मांग ने एनवीडिया को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल कर दिया और हुआंग तकनीकी उद्योग के प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने लगे।
अन्य
अमेरिकी नीतियों पर भी खुलकर रखते थे अपनी राय
हुआंग काली टी-शर्ट और चमड़े की जैकेट के लिए पहचाने जाते हैं।
फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति करीब 160 अरब डॉलर (लगभग 15,000 अरब रुपये) है।
वह अमेरिकी चिप निर्यात नीति पर चर्चा में रहे और चीन को चिप बेचने पर लगी पाबंदियों का विरोध करते थे।
उनका कहना था कि ऐसे प्रतिबंध अमेरिकी उद्योग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एनवीडिया में वह सख्त नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते थे और कर्मचारियों से बेहतर प्रदर्शन चाहते थे।