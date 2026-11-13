हुआंग ने 3 दशक से ज्यादा समय तक एनवीडिया का नेतृत्व किया

जेन्सेन हुआंग का सफर: रेस्तरां से नौकरी से 430 लाख करोड़ की कंपनी तक की कहानी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:30 am Nov 13, 202610:30 am

क्या है खबर?

जेन्सेन हुआंग ने निजी रिश्तों से जुड़े विवाद के बीच एनवीडिया के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को उन्होंने पद छोड़ने के साथ बोर्ड की सदस्यता भी छोड़ दी। यह फैसला तब आया, जब उनके कथित संबंध और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर खबरें आ रही थीं। हुआंग ने 3 दशक से ज्यादा समय तक एनवीडिया का नेतृत्व किया और कंपनी को दुनिया की बड़ी चिप कंपनियों में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई है।