जेफरीज ने भारतीय IT सेक्टर की रेटिंग को किया अपग्रेड

इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बनी चिंताएं हैं, जिन्होंने बाजार में हलचल मचा रखी है।

हालांकि, जेफरीज का कहना है कि अगर, AI से जुड़ी ट्रेडिंग में थोड़ी नरमी आती है तो IT सेक्टर को कम समय के लिए फायदा मिल सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि अब बड़ी IT कंपनियों के शेयर किसी भी बुरी खबर पर पहले जितनी तेजी से नहीं गिर रहे हैं।

यह एक संकेत हो सकता है कि बाजार ने शायद अपना निचला स्तर छू लिया है। बैंक ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंफोसिस को जगह दी है और कोफोरज में भी अपना हिस्सा बढ़ाया है। इसके लिए जेफरीज ने दूसरे सेक्टर्स से अपना कुछ निवेश कम किया है।