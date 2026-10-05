AI शेयरो में बढ़त के चलते निक्केई 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा

AI शेयरो में बढ़त के चलते निक्केई 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा
सोमवार (5 अक्टूबर) को जापान का निक्केई इंडेक्स 2.53 फीसदी की तेजी के साथ 3 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस उछाल की मुख्य वजह टोक्यो इलेक्ट्रॉन और एडवांस्ट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में आई बढ़त थी।
सॉफ्टबैंक के शेयर भी ऊपर चढ़े, लेकिन किओक्सिया का शेयर महज 0.49 फीसदी ही बढ़ पाया और यह अभी भी अपने जून के उच्चतम स्तर से काफी पीछे चल रहा है।
निवेशक बरत रहे सतर्कता
बाजार में आई इस तेजी के बावजूद निवेशकों का माहौल उतना उत्साहजनक नहीं है, जितना इस साल की शुरुआत में था, जब निक्केई ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की थी।
रेसोना एसेट मैनेजमेंट के मुख्य रणनीतिकार मामोरू शिमोडे बताते हैं कि इस बार निवेशक आशावादी तो हैं, लेकिन काफी सावधानी भी बरत रहे हैं।
निक्केई में यह उछाल अमेरिकी बाजारों में हुई बढ़त के बाद देखने को मिला है। सोमवार को प्रधानमंत्री ताकाइची के नीतिगत भाषण से पहले भी यह तेजी आई है, जिससे कई लोगों को उम्मीद है कि उन्हें जापान की अगली आर्थिक चालों के बारे में कुछ संकेत मिलेंगे।