AI शेयरो में बढ़त के चलते निक्केई 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा

बाजार में आई इस तेजी के बावजूद निवेशकों का माहौल उतना उत्साहजनक नहीं है, जितना इस साल की शुरुआत में था, जब निक्केई ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की थी।

रेसोना एसेट मैनेजमेंट के मुख्य रणनीतिकार मामोरू शिमोडे बताते हैं कि इस बार निवेशक आशावादी तो हैं, लेकिन काफी सावधानी भी बरत रहे हैं।

निक्केई में यह उछाल अमेरिकी बाजारों में हुई बढ़त के बाद देखने को मिला है। सोमवार को प्रधानमंत्री ताकाइची के नीतिगत भाषण से पहले भी यह तेजी आई है, जिससे कई लोगों को उम्मीद है कि उन्हें जापान की अगली आर्थिक चालों के बारे में कुछ संकेत मिलेंगे।