AI और सेमीकंडक्टर शेयरों में मजबूती से जापान का निक्केई 1.3 फीसदी उछला

सॉफ्टबैंक ग्रुप के शेयरों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। इसके शेयर 6 फीसदी से भी ज्यादा उछल गए। टोक्यो इलेक्ट्रॉन और एडवांटेस्ट जैसी चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई।

ताइयो यूडेन के शेयर भी ऊपर चढ़ गए क्योंकि उसने TDK के साथ हाथ मिलाया था, जिससे TDK के शेयरों में भी उस दिन तेजी रही।केवल टेक्नोलॉजी कंपनियां ही नहीं, बल्कि सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप और मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप जैसे बड़े बैंकों के शेयर भी मजबूत होकर बंद हुए।