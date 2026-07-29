जापानी शेयर बाजार उतार-चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद

बुधवार को जापान का निक्केई इंडेक्स काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा और आखिर में 0.04 फीसदी गिरकर बंद हुआ।

निवेशक अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के आने वाले नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दुनियाभर में बढ़ते तनावों पर भी उनकी पैनी नजर है।

टोपेक्स इंडेक्स ने थोड़ी बढ़त हासिल की, लेकिन मंगलवार की भारी गिरावट का असर अब भी बाजारों पर दिख रहा है।

दरअसल, मंगलवार को सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों में तेज गिरावट आई थी, जिसने बाजार में काफी चिंता पैदा कर दी थी। यही चिंताएं अब भी बरकरार हैं।

मुराता मैन्युफैक्चरिंग के शेयरों में करीब 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, वहीं टोक्यो इलेक्ट्रॉन और सॉफ्टबैंक ग्रुप को भी अच्छा-खासा नुकसान झेलना पड़ा।