अमेरिका और भारत के बीच होगी व्यापार को लेकर अहम निर्णायक बैठक
अमेरिका और भारत के बीच कुछ अहम व्यापारिक बातचीत होने वाली है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर जल्द ही भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे।
यह मुलाकात दोनों देशों के बीच चल रहे 'इंडिया-US फ्रेमवर्क एग्रीमेंट' को अंतिम रूप देने के लिए होगी।
इस बातचीत की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पुराने टैरिफ नियमों को खत्म कर दिया था। अगले महीने से नए टैरिफ लागू होने वाले हैं, ऐसे में दोनों देश बेहतर शर्तों पर सहमति बनाने की कोशिश में हैं।
अगले हफ्ते भारत आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल
बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचेगा। दूसरी तरफ, वाणिज्य मंत्री गोयल कनाडा में 100 से ज्यादा भारतीय उद्योगपतियों के साथ एक बड़े समझौते पर बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं।
ये सभी बातचीत इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि 2025-26 के वित्तीय वर्ष में भले ही भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया, लेकिन असल में पैसा आने की रफ्तार उतनी तेज नहीं रही है। ऐसे में अमेरिका और कनाडा के साथ मजबूत संबंध भारत की आर्थिक स्थिरता को भविष्य में और मजबूती दे सकते हैं।