जेपी मॉर्गन प्रमुख का भारत की अर्थव्यवस्था अगले 10 साल में 3 गुना होने का अनुमान

जेपी मॉर्गन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेमी डिमोन ने कहा है कि अगले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ सकती है।

उन्होंने बताया कि उनका बैंक अभी अपनी शोध गतिविधियों के जरिए देश की लगभग 200 कंपनियों पर नजर रखता है।

उनका अनुमान है कि अगले 10 सालों में यह संख्या 400 तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही वे भारत सरकार और यहां के कारोबारियों के साथ और ज्यादा करीब से काम करना चाहते हैं।